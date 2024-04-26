Салехард примет участие в реконструкции памятников Победы в Волновахе

Салехард окажет содействие в реконструкции монументов и памятников Великой Отечественной войны Волновахскому району ДНР.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.

«Где-то они нуждаются в покраске, где-то требуется ремонт ограждений и элементов», — заявил глава Салехарда Алексей Титовский.

Монументы, памятники и братские могилы приведут в порядок ко Дню Победы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области активисты регионального отделения общественного движения «Волонтёры Победы» раздадут более 100 тыс. георгиевских лент ко Дню Победы.