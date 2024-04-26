Салехард примет участие в реконструкции памятников Победы в Волновахе
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.
«Где-то они нуждаются в покраске, где-то требуется ремонт ограждений и элементов», — заявил глава Салехарда Алексей Титовский.
Монументы, памятники и братские могилы приведут в порядок ко Дню Победы.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области активисты регионального отделения общественного движения «Волонтёры Победы» раздадут более 100 тыс. георгиевских лент ко Дню Победы.