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Салехард примет участие в реконструкции памятников Победы в Волновахе

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Салехард окажет содействие в реконструкции монументов и памятников Великой Отечественной войны Волновахскому району ДНР.
Салехард примет участие в реконструкции памятников Победы в Волновахе
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Chasovitin

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал городской администрации.

«Где-то они нуждаются в покраске, где-то требуется ремонт ограждений и элементов», — заявил глава Салехарда Алексей Титовский.

Монументы, памятники и братские могилы приведут в порядок ко Дню Победы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области активисты регионального отделения общественного движения «Волонтёры Победы» раздадут более 100 тыс. георгиевских лент ко Дню Победы.

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