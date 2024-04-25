Нижний Новгород присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
- РИА Новости
Об этом пишет сайт pravda-nn.ru.
Акция охватит все муниципальные районы, но центральной точкой станет Театральная площадь в Нижнем Новгороде.
Кроме того, в преддверии Дня Победы добровольцы посетят образовательные организации и проведут уроки памяти на тему «Георгиевская лента — символ воинской славы», где расскажут о её истории, а также проведут мастер-классы, обучающие, как правильно носить ленту.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в среду, 24 апреля, в Санкт-Петербурге начнётся всероссийская акция «Георгиевская ленточка». У станции метро «Гостиный Двор» можно будет получить тематическую ленту, узнать об истории её появления и ключевых событиях эпохи.