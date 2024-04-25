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Нижний Новгород присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

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В Нижегородской области активисты регионального отделения общественного движения «Волонтёры Победы» раздадут более 100 тыс. георгиевских лент ко Дню Победы.
Нижний Новгород присоединится к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт pravda-nn.ru.

Акция охватит все муниципальные районы, но центральной точкой станет Театральная площадь в Нижнем Новгороде.

Кроме того, в преддверии Дня Победы добровольцы посетят образовательные организации и проведут уроки памяти на тему «Георгиевская лента — символ воинской славы», где расскажут о её истории, а также проведут мастер-классы, обучающие, как правильно носить ленту.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в среду, 24 апреля, в Санкт-Петербурге начнётся всероссийская акция «Георгиевская ленточка». У станции метро «Гостиный Двор» можно будет получить тематическую ленту, узнать об истории её появления и ключевых событиях эпохи.

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