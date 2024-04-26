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В Кемеровской области построят крупнейший животноводческий комплекс

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв заявил о начале строительства в регионе крупнейшего в России животноводческого комплекса.
В Кемеровской области построят крупнейший животноводческий комплекс
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

«Он в общей сложности рассчитан на 18 тыс. голов, 8200 из которых — дойные коровы. Это полностью автоматизированное производство, где будут работать 400 человек. Планируемый объём производства молока составит 82 тыс. т в год», — сказал Сергей Цивилёв на открытии строительной площадки рядом с посёлком Щегловский в Кемеровском округе.

Объём инвестиций в создание животноводческого комплекса составит 18 млрд рублей.

Запуск объекта запланирован на 2026 год.

Ранее сообщалось, что экспорт подмосковной сельхозпродукции может превысить $2 млрд в 2024 году.

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