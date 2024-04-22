Экспорт подмосковной сельхозпродукции может превысить $2 млрд в 2024 году
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Подмосковные сельхозпредприятия экспортируют свои товары почти в 100 стран. А по таким направлениям, как кисломолочные продукты, сыры, говядина, мясо птицы, свинина, напитки, переработка орехов, фруктов, овощей, мы занимаем первое место в России», — отметил Воробьёв.
По его словам, в регионе предусмотрены различные меры поддержки сельхозпроизводителей.
Ранее сообщалось, что Курганская область экспортировала продукцию АПК на $62 млн по итогам 2023 года.