Экспорт подмосковной сельхозпродукции может превысить $2 млрд в 2024 году

Подмосковный агропромышленный сектор наращивает производство и выходит на новые рынки. Как ожидается, общий объём экспорта сельскохозяйственной продукции в 2024 году превысит $2 млрд, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Подмосковные сельхозпредприятия экспортируют свои товары почти в 100 стран. А по таким направлениям, как кисломолочные продукты, сыры, говядина, мясо птицы, свинина, напитки, переработка орехов, фруктов, овощей, мы занимаем первое место в России», — отметил Воробьёв.

По его словам, в регионе предусмотрены различные меры поддержки сельхозпроизводителей.

Ранее сообщалось, что Курганская область экспортировала продукцию АПК на $62 млн по итогам 2023 года.