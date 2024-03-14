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Курганская область экспортировала продукции АПК на $62 млн по итогам 2023 года

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Директор департамента АПК Курганской области Павел Кощеев на заседании регионального комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике заявил, что в 2023 году аграрии экспортировали сельхозпродукции на $62 млн.
Курганская область экспортировала продукции АПК на $62 млн по итогам 2023 года
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU.

«Показатель роста составляет 171%», — подчеркнул Кащеев.

По его словам, это свидетельствует о востребованности региональной продукции на международном рынке.

При этом в ходе заседания отметили, что напряжение в аграрном секторе будет расти. Его рентабельность за 2022 год составила 30%, а в 2023 году упала до 18—20%.

Ранее НСН сообщала, что семь компаний из Москвы, специализирующихся на производстве пищевой продукции, представили свои товары в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии при содействии центра поддержки экспорта «Моспром».

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