Курганская область экспортировала продукции АПК на $62 млн по итогам 2023 года
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
«Показатель роста составляет 171%», — подчеркнул Кащеев.
По его словам, это свидетельствует о востребованности региональной продукции на международном рынке.
При этом в ходе заседания отметили, что напряжение в аграрном секторе будет расти. Его рентабельность за 2022 год составила 30%, а в 2023 году упала до 18—20%.
Ранее НСН сообщала, что семь компаний из Москвы, специализирующихся на производстве пищевой продукции, представили свои товары в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии при содействии центра поддержки экспорта «Моспром».