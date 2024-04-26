Автоэксперт Евтеев дал советы по уходу за машиной весной

Совладелец автосервиса и детейлинг-центра Fit Service (Калуга) Евгений Евтеев дал рекомендации по уходу за машиной весной.

«Во время эксплуатации на автомобиль летит дорожная пыль и грязь, которые являются абразивом. В составе дорожной пыли часто не только песок, химические реагенты, но и металлическая стружка. Она появляется, например, от эксплуатации тормозных колодок», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, все эти элементы попадают на лакокрасочное покрытие автомобиля и портят его. Появляются сколы и царапины, трещины подвергаются коррозии.

Евтеев рекомендовал провести основные действия по уходу за кузовом — мойку и консервацию подкапотного пространства, очистку дренажей в моторном отсеке, мойку радиаторов, очистку кузова от металлических вкраплений, колодочной пыли, битума и смолы, очистку стёкол и зеркал от водного камня, а также химчистку салона.

«Важно после зимы и особенно грязной весны тщательно убраться в автомобиле. Можно провести хотя бы химчистку водительского места. Дело в том, что зимой весь реагент и соль, которыми посыпают дороги, копится в ковре автомобиля», — заключил эксперт.

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