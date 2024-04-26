RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт Евтеев дал советы по уходу за машиной весной

Короткая ссылка
Совладелец автосервиса и детейлинг-центра Fit Service (Калуга) Евгений Евтеев дал рекомендации по уходу за машиной весной.
Автоэксперт Евтеев дал советы по уходу за машиной весной
  • Gettyimages.ru

«Во время эксплуатации на автомобиль летит дорожная пыль и грязь, которые являются абразивом. В составе дорожной пыли часто не только песок, химические реагенты, но и металлическая стружка. Она появляется, например, от эксплуатации тормозных колодок», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Как отметил специалист, все эти элементы попадают на лакокрасочное покрытие автомобиля и портят его. Появляются сколы и царапины, трещины подвергаются коррозии.

Евтеев рекомендовал провести основные действия по уходу за кузовом — мойку и консервацию подкапотного пространства, очистку дренажей в моторном отсеке, мойку радиаторов, очистку кузова от металлических вкраплений, колодочной пыли, битума и смолы, очистку стёкол и зеркал от водного камня, а также химчистку салона.

«Важно после зимы и особенно грязной весны тщательно убраться в автомобиле. Можно провести хотя бы химчистку водительского места. Дело в том, что зимой весь реагент и соль, которыми посыпают дороги, копится в ковре автомобиля», — заключил эксперт.

Ранее директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов назвал причину появления воды в бензобаке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить