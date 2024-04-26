РЖД к 50-летию БАМа открыли новые объекты на Восточном полигоне
На Восточном полигоне ОАО «РЖД» состоялось два знаменательных события: открытие вторых путей на перегоне Дюанка — Токи (Байкало-Амурская магистраль) и завершение проходки тоннеля Шкотово — Смоляниново (Транссибирская магистраль). Реализация этих проектов позволит увеличить объёмы провозимых грузов в направлении портов Дальнего Востока.
Торжественная церемония состоялась в режиме телемоста в павильоне РЖД на ВДНХ. Эти события приурочены к празднованию 50-летия Байкало-Амурской магистрали.
Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность в том, что все планы по развитию Байкало-Амурской магистрали будут реализованы.
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