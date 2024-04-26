Число станций для зарядки электромобилей в Челябинской области выросло до 92

Число станций для зарядки электромобилей (ЭЗС) в Челябинской области выросло до 92.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В Челябинске установлено 67 ЭЗС из общего числа.

«Чтобы поддержать эту тенденцию, правительство региона продолжает реализацию мер стимулирования перехода на экологически чистый автотранспорт», — рассказали в пресс-службе Минэкономразвития региона.

В настоящее время в области насчитывается 823 электромобиля.

Ранее сообщалось, что в Петербурге предложили предусматривать электрозаправки при строительстве домов.