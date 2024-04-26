Число станций для зарядки электромобилей в Челябинской области выросло до 92
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В Челябинске установлено 67 ЭЗС из общего числа.
«Чтобы поддержать эту тенденцию, правительство региона продолжает реализацию мер стимулирования перехода на экологически чистый автотранспорт», — рассказали в пресс-службе Минэкономразвития региона.
В настоящее время в области насчитывается 823 электромобиля.
Ранее сообщалось, что в Петербурге предложили предусматривать электрозаправки при строительстве домов.