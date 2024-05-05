«Горело и детонировало более двух часов»: в подполье заявили об ударе ВС России по складу с боекомплектом ВСУ в Харькове

Подполье: ВС РФ ударили по складу с боекомплектом и расположению ВСУ в Харькове

В николаевском подполье заявили, что вечером 4 мая российские военные нанесли удар по складу с боекомплектом и расположению военнослужащих Украины в районе Новая Бавария в Харькове. Как отметил координатор подполья, после удара на протяжении нескольких часов наблюдались пожар и детонация. Наряду с этим сообщается об ударах российских войск по Чугуеву, где расположен крупный железнодорожный узел, используемый ВСУ.