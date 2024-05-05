«Горело и детонировало более двух часов»: в подполье заявили об ударе ВС России по складу с боекомплектом ВСУ в Харькове
Подполье: ВС РФ ударили по складу с боекомплектом и расположению ВСУ в Харькове
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
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05 мая 2024
За день ВСУ нанесли 36 артиллерийских ударов по Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано ещё 16 прилётов. Под огнем оказались девять населённых пунктов», — сказал собеседник агентства.
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В Минобороны РФ заявили, что расчёты зенитных установок ЗУ-23-2 российских десантников уничтожили барражирующий боеприпас Warmate польского производства, который приближался к передовым позициям артиллерии ВС России.
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В пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что истребители Су-30СМ, выполняющие патрулирование в зоне СВО, не позволяют авиации ВСУ взлетать с аэродромов базирования.
Экипажи Су-30СМ отработали патрулирование и прикрытие самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиаударов по военным объектам и технике ВСУ.
«Своим нахождением в воздухе экипажи Су-30СМ не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена», — отметили в МО РФ.
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Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в городе повреждены инфраструктурные объекты и началось несколько пожаров.
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«Военная хроника» утром 5 мая сообщает об ударах российских военных по целям в Днепропетровской области.
«Предположительно, под ударом снова промышленная часть Павлограда, где расположен химический завод», — говорится в сообщении.
Авторы канала отметили, что предыдущий удар в этом районе наносился меньше суток назад.
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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по складу с боекомплектом и расположению военнослужащих Украины в районе Новая Бавария в Харькове.
«Вчера в 22:00 по району Бавария в Харькове был нанесён удар. Сопротивление сообщает, что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много скорых и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Лебедева, ВС РФ также ударили по Балаклее и Чугуеву, где находится используемый ВСУ крупный железнодорожный узел.