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«Горело и детонировало более двух часов»: в подполье заявили об ударе ВС России по складу с боекомплектом ВСУ в Харькове

Подполье: ВС РФ ударили по складу с боекомплектом и расположению ВСУ в Харькове

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Сергей Гусаров
В николаевском подполье заявили, что вечером 4 мая российские военные нанесли удар по складу с боекомплектом и расположению военнослужащих Украины в районе Новая Бавария в Харькове. Как отметил координатор подполья, после удара на протяжении нескольких часов наблюдались пожар и детонация. Наряду с этим сообщается об ударах российских войск по Чугуеву, где расположен крупный железнодорожный узел, используемый ВСУ.
«Горело и детонировало более двух часов»: в подполье заявили об ударе ВС России по складу с боекомплектом ВСУ в Харькове
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ
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  • 05 мая 2024

    За день ВСУ нанесли 36 артиллерийских ударов по Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    «В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населённым пунктам левого берега 20 артиллерийских ударов. С наступлением ночи было зафиксировано ещё 16 прилётов. Под огнем оказались девять населённых пунктов», — сказал собеседник агентства.

  • В Минобороны РФ заявили, что расчёты зенитных установок ЗУ-23-2 российских десантников уничтожили барражирующий боеприпас Warmate польского производства, который приближался к передовым позициям артиллерии ВС России.

  • В пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что истребители Су-30СМ, выполняющие патрулирование в зоне СВО, не позволяют авиации ВСУ взлетать с аэродромов базирования.

    Экипажи Су-30СМ отработали патрулирование и прикрытие самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиаударов по военным объектам и технике ВСУ.

    «Своим нахождением в воздухе экипажи Су-30СМ не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена», — отметили в МО РФ.

  • Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в городе повреждены инфраструктурные объекты и началось несколько пожаров.

  • «Военная хроника» утром 5 мая сообщает об ударах российских военных по целям в Днепропетровской области.

    «Предположительно, под ударом снова промышленная часть Павлограда, где расположен химический завод», — говорится в сообщении.

    Авторы канала отметили, что предыдущий удар в этом районе наносился меньше суток назад.

  • Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по складу с боекомплектом и расположению военнослужащих Украины в районе Новая Бавария в Харькове.

    «Вчера в 22:00 по району Бавария в Харькове был нанесён удар. Сопротивление сообщает, что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много скорых и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ», — приводит его слова РИА Новости.

    По словам Лебедева, ВС РФ также ударили по Балаклее и Чугуеву, где находится используемый ВСУ крупный железнодорожный узел.

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