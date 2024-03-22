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В Петербурге предложили предусматривать электрозаправки при строительстве домов

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Депутаты петербургского Заксобрания Дмитрий Панов и Денис Четырбок предложили обязать оборудовать часть парковочных мест электрозаправками при строительстве домов. Соответствующее обращение они направили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.
В Петербурге предложили предусматривать электрозаправки при строительстве домов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«В Петербурге на стоянках около домов и в паркингах застройщики предусматривают выделение мощности, ставят ящик. Этим всё ограничивается. Именно поэтому в ряде регионов при проектировании и организации площадок автостоянок в зонах жилой застройки утверждаются законодательные нормативы создания машино-места для хранения электромобилей, гибридных автомобилей и инфраструктуры для обеспечения их зарядки», — заявил Панов.

По его словам, в Московской области, к примеру, такой норматив утверждён в размере не менее 5% от общей потребности в местах постоянного и временного хранения автотранспорта.

Ранее сообщалось, что в ХМАО построят быстрые зарядные станции для электромобилей в 2024 году.

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