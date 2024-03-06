В ХМАО построят быстрые зарядные станции для электромобилей в 2024 году

В Ханты-Мансийском автономном округе в 2024 году появятся быстрые зарядные станции для электромобилей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры.

Как отметили в ведомстве, в рамках программы развития электрозарядной инфраструктуры будет оказана помощь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, построившим и запустившим станции в 2024 году.

«Размер финансовой поддержки на возмещение части фактических затрат на закупку или производство оборудования — не более 1,860 млн рублей, на технологическое присоединение — не более 900 тыс. рублей», — заявили в департаменте.

Регион входит в пилотный проект по строительству зарядных станций для электромобилей в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области установят 15 новых зарядных станций для электромобилей в 2024 году.