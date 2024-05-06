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Адвокат Айвар: «Макфе» отказали в передаче дела в арбитражный суд

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Центральный районный суд Челябинска отказался передавать арбитражным судьям дело об обращении «Макфы» и связанных с нею компаний в доход государства.
Адвокат Айвар: «Макфе» отказали в передаче дела в арбитражный суд
  • РИА Новости

Об этом Интерфаксу сообщила адвокат ответчиков (семьи Юревичей) Людмила Айвар.

«Отказано», — заявила юрист.

Против передачи дела арбитражным судьям выступила Генпрокуратура.

Процесс проходит в закрытом режиме.

Ранее в Генпрокуратуре России назвали «пиар-фантазиями юристов» сообщения о том, что предприятия «Макфы» якобы приостановили деятельность.

В конце марта появились сообщения о том, что Генпрокуратура подала иск в отношении «Макфы».

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