Адвокат Айвар: «Макфе» отказали в передаче дела в арбитражный суд
- РИА Новости
Об этом Интерфаксу сообщила адвокат ответчиков (семьи Юревичей) Людмила Айвар.
«Отказано», — заявила юрист.
Против передачи дела арбитражным судьям выступила Генпрокуратура.
Процесс проходит в закрытом режиме.
Ранее в Генпрокуратуре России назвали «пиар-фантазиями юристов» сообщения о том, что предприятия «Макфы» якобы приостановили деятельность.
В конце марта появились сообщения о том, что Генпрокуратура подала иск в отношении «Макфы».