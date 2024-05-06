Адвокат Айвар: «Макфе» отказали в передаче дела в арбитражный суд

Центральный районный суд Челябинска отказался передавать арбитражным судьям дело об обращении «Макфы» и связанных с нею компаний в доход государства.

РИА Новости

Об этом Интерфаксу сообщила адвокат ответчиков (семьи Юревичей) Людмила Айвар. «Отказано», — заявила юрист. Против передачи дела арбитражным судьям выступила Генпрокуратура. Процесс проходит в закрытом режиме. Ранее в Генпрокуратуре России назвали «пиар-фантазиями юристов» сообщения о том, что предприятия «Макфы» якобы приостановили деятельность. В конце марта появились сообщения о том, что Генпрокуратура подала иск в отношении «Макфы».