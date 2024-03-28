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Генпрокуратура России подала иск в отношении «Макфы»

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Генеральная прокуратура России подготовила и подала иск к АО «Макфа», а также аффилированным с ним компаниям.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку Центрального районного суда Челябинска.

Уточняется, что иск к компании подан в интересах России, при этом подробности иска не называются.

Согласно данным картотеки, всего ответчиками выступают более трёх десятков юрлиц и более десятка физлиц. В  частности, в перечне указаны: «Смак», «Новая пятилетка», «Первый хлебокомбинат» и т.д.

9 апреля должно состояться предварительное судебное заседание.

Ранее Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в собственность государства с 2023 года через суд возвращено 15 стратегических предприятий.

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