Генпрокуратура России подала иск в отношении «Макфы»

Генеральная прокуратура России подготовила и подала иск к АО «Макфа», а также аффилированным с ним компаниям.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку Центрального районного суда Челябинска.

Уточняется, что иск к компании подан в интересах России, при этом подробности иска не называются.

Согласно данным картотеки, всего ответчиками выступают более трёх десятков юрлиц и более десятка физлиц. В частности, в перечне указаны: «Смак», «Новая пятилетка», «Первый хлебокомбинат» и т.д.

9 апреля должно состояться предварительное судебное заседание.

Ранее Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в собственность государства с 2023 года через суд возвращено 15 стратегических предприятий.