Краснов: Генпрокуратура добилась возвращения государству 15 предприятий ВПК

Генпрокурор Игорь Краснов заявил в интервью «Коммерсанту», что в собственность государства с 2023 года через суд возвращено 15 стратегических предприятий.

По его словам, общая стоимость превышает 333 млрд рублей.

Как отметил генпрокурор, данные предприятия были получены резидентами недружественных стран в обход установленных ограничений.

Затем, по данным Краснова, они последовательно своими действиями их «уничтожали и наносили ущерб обороноспособности страны», десятилетиями не проводя модернизацию и основную прибыль выводя за границу.

Краснов подчеркнул, что подобные меры нельзя называть деприватизацией, поскольку в данном случае речь шла об адекватной юридической реакции на незаконную деятельность собственников.

Ранее Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче в собственность России акций заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).