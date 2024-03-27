Краснов: Генпрокуратура добилась возвращения государству 15 предприятий ВПК
По его словам, общая стоимость превышает 333 млрд рублей.
Как отметил генпрокурор, данные предприятия были получены резидентами недружественных стран в обход установленных ограничений.
Затем, по данным Краснова, они последовательно своими действиями их «уничтожали и наносили ущерб обороноспособности страны», десятилетиями не проводя модернизацию и основную прибыль выводя за границу.
Краснов подчеркнул, что подобные меры нельзя называть деприватизацией, поскольку в данном случае речь шла об адекватной юридической реакции на незаконную деятельность собственников.
Ранее Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче в собственность России акций заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).