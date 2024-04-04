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Генпрокуратура: предприятия «Макфы» работают в штатном режиме

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В Генпрокуратуре России назвали «пиар-фантазиями юристов» сообщения о том, что предприятия «Макфы» якобы приостановили деятельность. Такой комментарий дал официальный представитель Генеральной прокуратуры Андрей Иванов.
Генпрокуратура: предприятия «Макфы» работают в штатном режиме
  • РИА Новости

По его словам, информация о том, что предприятия группы приостановили деятельность, не соответствует действительности.

«Это скорее пиар-фантазии некоторых юристов, растиражированные СМИ ради искусственного создания социальной напряжённости и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга», — сказал Иванов, его слова приводит «Прайм».

Компания продолжит функционировать в штатном режиме, подчеркнул представитель надзорного ведомства. Он заверил, что принятые обеспечительные меры не препятствуют выплате работникам зарплаты, исполнению социальных и налоговых обязательств, а также производству и реализации готовой продукции.

4 апреля стало известно, что судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество всех обособленных предприятий производителя макарон «Макфа».

В конце марта появились сообщения о том, что Генпрокуратура подала иск в отношении «Макфы». В «Макфе» решили не комментировать этот иск к компании.

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