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В «Макфе» решили не комментировать иск Генпрокуратуры к компании

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В «Макфе» отказываются комментировать сообщения о том, что Генпрокуратура подала иск к компании в интересах России.
В «Макфе» решили не комментировать иск Генпрокуратуры к компании
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Компания «Макфа» не комментирует и не планирует давать комментарии по ситуации», — сказали РИА Новости в пресс-службе акционерного общества.

Из картотеки Центрального районного суда Челябинска следует, что Генеральная прокуратура подала иск как к АО «Макфа», так и к аффилированным с ним компаниям. Ответчиками выступают более трёх десятков юрлиц и более десятка физлиц.

По информации агентства, в числе ответчиков основатель «Макфы», экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор компании, экс-депутат Вадим Белоусов, объявленные в розыск по делу о взятках.

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