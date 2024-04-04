Приставы арестовали имущество всех предприятий производителя макарон «Макфа»
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что арест наложен на всё движимое и недвижимое имущество.
Данная мера была предпринята для обеспечения иска Генеральной прокуратуры России о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с ней компаний.
Как отметил адвокат ответчиков Игорь Трунов, приставы также потребовали все документы.
«Судебные приставы-исполнители сегодня ввели обеспечительные меры в Челябинске и остальных регионах, что существенно влияет на работу всех обособленных подразделений «Макфы» и всех транспортных средств, указанных в постановлении», — сказал он, подтвердив, что меры были приняты и в отношении всех предприятий.
Сотрудников предприятий предупредили об уголовной ответственности за попытки забрать или предпринять любые иные действия в отношении арестованных объектов.
Ранее Генпрокуратура России подала иск в отношении «Макфы». В «Макфе» решили не комментировать этот иск к компании.