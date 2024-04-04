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Приставы арестовали имущество всех предприятий производителя макарон «Макфа»

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Судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество всех обособленных предприятий производителя макарон «Макфа».
Приставы арестовали имущество всех предприятий производителя макарон «Макфа»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что арест наложен на всё движимое и недвижимое имущество.

Данная мера была предпринята для обеспечения иска Генеральной прокуратуры России о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с ней компаний.

Как отметил адвокат ответчиков Игорь Трунов, приставы также потребовали все документы.

«Судебные приставы-исполнители сегодня ввели обеспечительные меры в Челябинске и остальных регионах, что существенно влияет на работу всех обособленных подразделений «Макфы» и всех транспортных средств, указанных в постановлении», — сказал он, подтвердив, что меры были приняты и в отношении всех предприятий.

Сотрудников предприятий предупредили об уголовной ответственности за попытки забрать или предпринять любые иные действия в отношении арестованных объектов.

Ранее Генпрокуратура России подала иск в отношении «Макфы». В «Макфе» решили не комментировать этот иск к компании.

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