«Крайне успешный проект»: какие задачи в зоне СВО выполняют истребители Су-30СМ

Российские истребители Су-30СМ во время боевых дежурств в зоне СВО не позволяют авиации ВСУ взлетать с аэродромов базирования, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что, помимо патрулирования, экипажи Су-30СМ осуществляют прикрытие вертолётов, бомбардировщиков и штурмовиков во время нанесения ими ударов по военным объектам и технике ВСУ. Су-30СМ относится к семейству самолётов, разработанных на базе советского тяжёлого истребителя Су-27. Среди ключевых достоинств Су-30СМ аналитики выделяют его многофункциональность и высокую манёвренность.

Многоцелевые истребители Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ во время боевых дежурств в зоне спецоперации не дают авиации ВСУ возможности подняться в воздух, говорится в сообщении российского Минобороны.

«Своим нахождением в воздухе экипажи Су-30СМ не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

Там пояснили, что в ходе выполнения боевых задач экипажи Су-30СМ осуществляют как патрулирование заданных районов, так и прикрытие вертолётов армейской авиации и самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации во время нанесения ими ударов по военным объектам и технике ВСУ.

«Выполняя задачи СВО, мы уверенно движемся к победе. В это нелёгкое время мне помогает талисман — игрушка, которую подарили мои дети», — рассказал лётчик Су-30СМ Антон в репортаже Минобороны.

Экипажи Су-30СМ выполняют боевые задачи в зоне СВО

По словам военного обозревателя полковника в отставке Виктора Литовкина, контроль за воздушным пространством — одна из главных задач Су-30СМ в ходе проведения спецоперации.

«Перед экипажами этих самолётов стоит много задач. Одна из первых — это контроль за воздушным пространством, чтобы в зоне их ответственности не появлялись самолёты противника. Во-вторых, они при необходимости осуществляют поддержку действий наземных войск. Также Су-30СМ способны проводить разведку систем ПВО», — пояснил специалист в комментарии RT.

«Возросли боевые возможности»

Напомним, Су-30СМ (серийный, модернизированный) является усовершенствованной версией самолёта Су-30, который начали создавать в конце 1980-х годов на базе легендарного советского истребителя Су-27.

Одним из главных отличий «тридцатки» от базовой модели стало появление второго члена экипажа. К такому решению конструкторы пришли, изучив опыт эксплуатации одноместных машин. В воздушном бою при том уровне автоматизации бортовых систем нагрузки на лётчика были слишком высоки: ему приходилось одновременно маневрировать и управлять комплексом вооружений. Поэтому конструкторы приняли решение распределить эти задачи между двумя членами экипажа.

Появление второго лётчика дало возможность экипажу при длительном нахождении в воздухе действовать более рационально и эффективно.

Многоцелевой истребитель Су-27 морской авиации Военно-морского флота РФ

РИА Новости

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В дальнейшем для экспорта иностранным заказчикам была создана специальная версия Су-30К (коммерческий). Самолёты этого типа поставлялись Алжиру, Анголе, Венесуэле, Вьетнаму, Индии, Китаю, Малайзии и ряду других стран.

Поставки в российские войска модернизированной версии Су-30СМ начались в 2012 году. Эта машина относится к поколению истребителей 4++.

Как отмечается на сайте Минобороны РФ, Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе ночью и в сложных метеорологических условиях. Боевая машина оснащена двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

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По данным Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), общий вес боевой нагрузки Су-30СМ достигает 8 т. Оружие размещается на 12 узлах подвески. В арсенал истребителя в зависимости от задач могут входить ракеты «воздух — воздух» ближнего и среднего радиуса действия с инфракрасной и радиолокационной системами наведения, управляемые ракеты «воздух — поверхность» с телевизионной системой наведения, противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, управляемые и неуправляемые бомбы, неуправляемые авиационные ракеты. Кроме того, на истребителе штатно размещается пушечная установка.

Как отмечают специалисты ОАК, Су-30СМ способен поражать прикрытые средствами ПВО объекты инфраструктуры противника на значительных удалениях от аэродрома базирования, а также вести воздушную разведку.

Стоит отметить, что с 2022 года в ВКС РФ стали поступать ещё более современные машины этого семейства — Су-30СМ2. Как отмечается в материалах госкорпорации «Ростех», истребители Су-30СМ2 получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.

«Благодаря проведённой по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолётов. В частности, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав вооружения истребителей введены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сот километров», — сообщали в пресс-службе компании.

«Ростех» регулярно публикует отчёты о поставках этих машин Минобороны России. Одно из последних таких сообщений датируется декабрём 2023 года.

«Сверхманёвренное пилотирование»

Су-30СМ активно задействовались и в ходе боевых действий в Сирии. Сегодня они выполняют боевые задачи при проведении специальной военной операции.

Помимо воздушных целей, «сушкам» приходится бороться и с морской техникой ВСУ. Так, осенью прошлого года стало известно, что экипажи Су-30СМ и фронтового бомбардировщика Су-24М уничтожили безэкипажные катера и скоростные десантные лодки ВСУ, которые были обнаружены во время патрулирования берегов Крыма. Подобные цели экипажи самолётов поражают из авиационных пушек или применяя авиабомбы, пояснили в Минобороны РФ.

Российский самолёт Су-30 совершает посадку на авиабазе Хмеймим в Сирии

РИА Новости

© Максим Блинов

Помимо этого, Су-30СМ несут службу в других регионах. В частности, эти машины сопровождают бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и носители гиперзвуковых «Кинжалов» МиГ-31К во время плановых полётов этих самолётов над нейтральными водами.

Кроме того, Су-30СМ наряду с ещё более современными Су-35 использует российская пилотажная группа «Русские витязи». Ранее лётчики этой группы использовали Су-27, а в последние годы «Витязей» полностью укомплектовали современными образцами авиационной техники.

Главный редактор журнала «Взлёт» Андрей Фомин среди достоинств Су-30СМ выделил их высокие показатели манёвренности.

«Самолёты Су-30СМ — это многофункциональные истребители, которые отличаются хорошими взлётными характеристиками и высокой манёвренностью. Благодаря этому лётчики могут выполнять элементы сверхманёвренного пилотирования. Эти самолёты получили широкое распространение не только в России, но и за рубежом. Поэтому проект можно назвать крайне успешным», — отметил аналитик в разговоре с RT.

Аналогичного мнения придерживается Виктор Литовкин. Эксперт подчеркнул, что самолёты семейства Су-27, в том числе Су-30СМ, сегодня демонстрируют высокую эффективность.

«Су-27 когда-то называли самым красивым самолётом. На его базе потом появилось целое семейство боевых машин: фронтовой бомбардировщик Су-34, истребители Су-30 и Су-35. Всё это — лучшие самолёты в мире, поэтому этот проект, безусловно, является очень удачным», — резюмировал аналитик.