Два ракетоносца Ту-95 выполнили полёт над нейтральными водами Японского моря

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили полёт над нейтральными водами Японского моря, он продолжался около десяти часов. Самолёты сопровождали экипажи Су-30СМ Воздушно-космических сил.

РИА Новости

«Полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Он напомнил, что лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана. В феврале стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей.