Два ракетоносца Ту-95 выполнили полёт над нейтральными водами Японского моря
- РИА Новости
«Полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Он напомнил, что лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, Тихого океана.
В феврале стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей.