Два Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что полёт длился около девяти часов. Ракетоносцы сопровождали экипажи самолётов Су-30СМ ВКС.
Ранее два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых.