Два Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что полёт длился около девяти часов. Ракетоносцы сопровождали экипажи самолётов Су-30СМ ВКС.

Ранее два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых.