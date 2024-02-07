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Два Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей

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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей.
Два Ту-95МС выполнили полёт над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что полёт длился около девяти часов. Ракетоносцы сопровождали экипажи самолётов Су-30СМ ВКС.

Ранее два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых.

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