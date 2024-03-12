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Ту-22 и МиГ-31 с «Кинжалом» выполнили полёт над Балтийским и Каспийским морями

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Российские дальние сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3 и истребитель МиГ-31 с комплексом «Кинжал» выполнили плановые полёты над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей. Их сопровождали самолёты Су-30СМ и Су-35С, а на отдельных этапах маршрута — иностранные истребители.
Ту-22 и МиГ-31 с «Кинжалом» выполнили полёт над Балтийским и Каспийским морями
  • © РИА Новости / Фотохост-агентство

«Самолёты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского и Каспийского морей. В мероприятии были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал». В ходе полёта экипажи самолётов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе», — сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

В феврале два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.

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