Ту-22 и МиГ-31 с «Кинжалом» выполнили полёт над Балтийским и Каспийским морями

Российские дальние сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3 и истребитель МиГ-31 с комплексом «Кинжал» выполнили плановые полёты над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей. Их сопровождали самолёты Су-30СМ и Су-35С, а на отдельных этапах маршрута — иностранные истребители.

«Самолёты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского и Каспийского морей. В мероприятии были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22М3 и МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал». В ходе полёта экипажи самолётов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе», — сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

В феврале два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей.