ВКС России получили партию новых истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых Як-130

Иркутский авиазавод, входящий в ОАК «Ростеха», передал Министерству обороны России новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолеты Як-130, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

По его словам, партия самолётов Як-130 завершает поставки данного типа воздушных судов по программе 2023 года.

«Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС России», — сказал он.

Слюсарь добавил, что на предприятии уже приступили к производству самолётов по программе 2024 года.

22 ноября пресс-служба «Ростеха» сообщила, что Новосибирский авиазавод имени Чкалова (в составе Объединённой авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию «Ростех») передал Воздушно-космическим силам России новую партию бомбардировщиков Су-34.