ВКС России получили партию новых истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых Як-130
- РИА Новости
- © Евгений Одиноков
По его словам, партия самолётов Як-130 завершает поставки данного типа воздушных судов по программе 2023 года.
«Очередные Су-30СМ2 поступят в ВКС России», — сказал он.
Слюсарь добавил, что на предприятии уже приступили к производству самолётов по программе 2024 года.
22 ноября пресс-служба «Ростеха» сообщила, что Новосибирский авиазавод имени Чкалова (в составе Объединённой авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию «Ростех») передал Воздушно-космическим силам России новую партию бомбардировщиков Су-34.