«Может выполнить любую задачу»: как ударные вертолёты Ми-28НМ применяются в зоне СВО

Минобороны РФ рассказало об одном из эпизодов применения боевого вертолёта Ми-28НМ в зоне СВО: в составе ударной группы он уничтожил неуправляемыми ракетами объекты ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск «Юг». Ми-28НМ — это модернизированная версия знаменитого вертолёта Ми-28Н «Ночной охотник». Машина была опробована ещё до начала СВО, в ходе операции российских войск в Сирии. По словам аналитиков, на сегодняшний день Ми-28НМ — один из лучших ударных вертолётов в мире.

Минобороны РФ показало кадры боевой работы вертолёта Ми-28НМ (ночной модернизированный) в зоне СВО. Видеозапись была опубликована на сайте ведомства.

Как отметили в МО, экипаж Ми-28НМ в составе ударной группы нанёс удар неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) по объектам ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск «Юг». Все цели были поражены, подчеркнули военные.

«Сегодня на командном пункте получили боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Выполнили взлёт, пришли в район работы, отработали штатно неуправляемыми авиационными ракетами. Передовой авиационный наводчик подтвердил попадание», — рассказал штурман Ми-28НМ Артём.

После этого экипажи вертолётов группы успешно выполнили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и вернулись на пункт дислокации, добавили в Минобороны.

Минобороны РФ показало кадры боевой работы вертолётов Ми-28НМ в зоне СВО

Напомним, неуправляемые авиационные ракеты предназначены для поражения одиночных и площадных наземных и надводных целей, в том числе легкобронированной техники, живой силы, радиолокационных станций, ракетных установок, самолётов и вертолётов на открытых стоянках, зданий, сооружений, складов ГСМ и боеприпасов.

Они могут запускаться как с пикирования, так и с кабрирования (по навесной траектории).

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По словам аналитиков, несмотря на наличие в арсенале вертолётов высокоточных ракетных комплексов, неуправляемые ракеты остаются грозным оружием на поле боя.

«Неуправляемые ракеты позволяют наносить удар как по бронетехнике, так и по пехоте. Это великолепное средство поражения ещё со времён Афганистана. Ими можно стрелять, что называется, по площадям, то есть накрывать обширные участки», — пояснил в беседе с RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

В свою очередь, заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук генерал-майор Владимир Попов отметил более низкую стоимость НАРов по сравнению с управляемыми ракетами.

«Если мы сопоставим управляемые боеприпасы с неуправляемыми, то станет ясно: цена их отличается очень сильно. Чтобы купировать определённые угрозы, не всегда целесообразно использовать дорогостоящие управляемые ракеты, поэтому мы очень часто работаем НАРами, так как они дешевле. При этом НАРы применяются не по одной штуке, а сразу десятками — с двух блоков, что обусловливает их высокую боевую эффективность. Кроме того, они могут применяться вместе с управляемыми ракетами, чтобы добить цель», — пояснил он в комментарии RT.

Боевой Николай Михайлович

Ми-28НМ — это глубоко модернизированная версия ударного вертолёта Ми-28Н («Ночной охотник»), который с 2013 года находится на вооружении Минобороны России. В 2019-м новая машина была опробована в боевых условиях в Сирии. Производство аппарата налажено на ростовском заводе «Роствертол».

При создании Ми-28НМ инженеры учли замечания военных во время госиспытаний «Ночного охотника». В частности, благодаря замене части аппаратуры и переработке некоторых агрегатов было обеспечено улучшение тактико-технических и боевых характеристик машины. А новая конструкция лопастей несущего винта позволяет им сохранять работоспособность даже после поражения 30-мм снарядом.

Помимо этого, в ходе модернизации конструкторы заменили на отечественные комплектующие имевшиеся в конструкции вертолёта иностранные детали и агрегаты. Так, вместо производившихся в основном на Украине двигателей ТВ3-117 вертолёт получил российские ВК-2500П, разработанные в «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург).

Российский вертолёт Ми-28Н совершает полёт у авиабазы Хмеймим в Сирии

РИА Новости

© Максим Блинов

«Новый двигатель отличается от базового модернизированной системой автоматического управления типа FADEC и противопожарной защитой, которые обеспечивают безопасность полётов, упрощают обслуживание и улучшают технические характеристики силовой установки в целом», — пояснили в госкорпорации «Ростех».

Силовой агрегат также превосходит ТВ3-117 по мощности и ресурсу работы: двигатель может отрабатывать до первого капитального ремонта не 2000, а 3000 час/циклов.

Существенной переработке подвергся также комплекс управления Ми-28Н. Так, у вертолёта появилась новая прицельно-поисковая система. В дополнение к этому штурманская кабина была оснащена средствами управления, благодаря чему штурман теперь может продолжать полёт даже в случае прямого попадания снаряда в кабину лётчика.

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Ми-28НМ, который военные уважительно называют Николаем Михайловичем, также оборудовали радиолокационной станцией Н025, которая позволяет экипажу находить цели даже вне зоны видимости.

В арсенале Ми-28НМ, как и у его предшественника, помимо НАРов, имеются комплексы управляемого ракетного вооружения типа «Атака-В» и «Стрелец», а также подвижная пушечная установка калибра 30 мм. Кроме того, Ми-28НМ способен применять новейшие лёгкие многоцелевые управляемые ракеты (ЛМУР) «Изделие 305», которые могут поражать цели на расстоянии до 14,5 км.

Для собственной защиты Ми-28НМ оснащается лазерной станцией подавления, разработанной холдингом КРЭТ. Она создаёт фантомные цели для ракет противника, пишет «Ростех». Также Ми-28НМ способен взаимодействовать с беспилотниками: дрон может либо выполнять функции целеуказания для Ми-28НМ, либо напрямую управляться штурманом.

Отличительной чертой всех вертолётов семейства Ми-28 является надёжная бронезащита и повышенная боевая живучесть. По словам экспертов, модернизированная версия в данном отношении не является исключением.

«Лучшие полётные характеристики»

Стоит отметить, что Ми-28Н и Ми-28НМ активно применяются в зоне СВО наряду с вертолётами Ка-52. Результативная работа экипажей «Ночных охотников» регулярно попадает в сводки Минобороны РФ. Эксперты констатируют, что боевое применение Ми-28Н и Ми-28НМ в ходе конфликтов в Сирии и на Украине доказало верность конструкторских решений, положенных в основу этого проекта.

«Это, без всяких сомнений, один из лучших боевых вертолётов в мире на сегодняшний день. У него выдающиеся полётные характеристики и боевые возможности», — подчеркнул Анатолий Матвийчук.

Аналогичного мнения придерживается и Владимир Попов, который среди достоинств аппарата выделил всепогодность и способность работать в любое время суток.

«Модификация Ми-28НМ — это действительно новый боевой вертолёт. На нём, в частности, установлены эффективные системы обнаружения противника, которых нет у других винтокрылых машин. Он может выполнить любую задачу (причём как днём, так и ночью) в любых метеоусловиях. В этом и заключается его уникальность», — резюмировал специалист.