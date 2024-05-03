Российские экипажи Ми-28НМ успешно уничтожили замаскированную технику ВСУ

Экипажи вертолётов Ми-28НМ армейской авиации Воздушно-космических сил России успешно нанесли удар по подразделениям украинских войск в зоне ответственности группировки «Юг».

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в результате боевого применения ракет все цели были уничтожены.

Ранее ВКС России ракетным ударом поразили пункт управления ЗРК IRIS-T.