«Прилёт с сильной детонацией»: в подполье заявили об ударе ВС России по энергосистеме и складу с боеприпасами в Сумах

Подполье: ВС России ударили по энергосистеме и складу с боеприпасами ВСУ в Сумах

В николаевском подполье заявили, что российские военные в ночь на 6 мая нанесли удары по энергосистеме города Сумы и складу с боеприпасами ВСУ. По данным координатора подполья, удар пришёлся рядом с химическим производством, на котором снаряжали ракеты для украинских реактивных систем залпового огня.