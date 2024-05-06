«Прилёт с сильной детонацией»: в подполье заявили об ударе ВС России по энергосистеме и складу с боеприпасами в Сумах
Подполье: ВС России ударили по энергосистеме и складу с боеприпасами ВСУ в Сумах
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
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06 мая 2024
ФСБ России сообщила о задержании жителя Тамбова, который по указанию спецслужб Украины готовил взрывы у зданий областного и арбитражного судов.
Сам задержанный сообщил, что после начала СВО регулярно посещал различные тематические интернет-ресурсы, в том числе сайты проукраинских террористических организаций. Впоследствии его завербовали для проведения диверсий и терактов на территории России.
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Пресс-служба Следственного комитета заявила, что будет вести расследование атаки дронов ВСУ на территории Белгородской области. Из сообщения ведомства также следует, что число погибших выросло до шести.
«По сообщению органов исполнительной власти, в Белгородской области ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали два автомобиля, которые перевозили сотрудников предприятия на работу. В результате шесть человек погибли, более 30 мирных граждан пострадали, среди пострадавших есть дети», — заявили в СК.
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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в районе села Берёзовка Борисовского района были атакованы две едущие по дороге «Газели», которые везли сотрудников предприятия «Агро-Белгорье» на работу, а также легковой автомобиль.
Губернатор подтвердил, что шесть человек скончались на месте от полученных травм.
«По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами. Мужчине в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция», — заявил он.
Гладков добавил, что остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения региона.
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Оперштаб Белгородской области сообщил, что шесть человек погибли и более 30 пострадали при ударе украинских беспилотников по автомобилям, перевозившим сотрудников ГК «Агро-Белгорье».
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Пресс-служба «Укрэнерго» сообщила, что в Сумах повреждён высоковольтный объект. По данным компании, после отбоя воздушной тревоги начались восстановительные работы, проводится поэтапное восстановление энергоснабжения.
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Пресс-служба «Уралвагонзавода» сообщила, что предприятие отправило российским военным очередной эшелон танков Т-90М «Прорыв». Неделей ранее ВС России была отгружена партия танков Т-72Б3М.
«Символично, что очередной эшелон лучших в мире танков Т-90М «Прорыв» отправлен в российскую армию в преддверии великого праздника — Дня Победы», — заявил генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.
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Российские военные нанесли удары по энергосистеме украинского города Сумы и складу с боеприпасами в районе НИИ, связанного с химическим производством, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В 01:40 в Сумах был прилёт с сильной детонацией в северо-восточной части города. Местное сопротивление считает, что взрывы доносились со стороны НИИ, связанного с химическим производством», — цитирует его РИА Новости.
По информации Лебедева, на этих производствах в подземных бункерах снаряжали ракеты для РСЗО.