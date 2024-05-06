Аналитик Ерёмина: на Западе сделают выводы после российских учений

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина спрогнозировала в беседе с RT, как на Западе отреагируют на предстоящие учения России по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

«У меня такое ощущение, что генштабы всех стран, входящих в НАТО, занимают две противоположные позиции. Одна часть — действительно такие ястребы, которые живут представлениями 1990-х годов. Эти люди говорят, что Россия не может противопоставить никакой возможной реакции. В общем, здесь главное — навалиться — и они вопрос решат», — отметила политолог.

При этом, по её словам, есть люди с другим мнением.

«Которые, наоборот, говорят, что нет, никто наваливаться всерьёз не сможет, потому что мы имеем дело с ядерным государством. И соответственно, результаты в этом противостоянии непредсказуемые, кроме того, очень высоки риски», — рассказала аналитик.

По её словам, предложения западных политиков можно назвать политическими провокациями.

«Каждый из них пытается сказать, что они сильные, мощные, прислушайтесь к нам, (чтобы. — RT) получить какие-то преференции внутри НАТО... Но, по сути дела, если говорить об отправке конкретной живой силы, то, в общем-то, как она отправлялась, так она и отправляется сейчас», — добавила собеседница RT.

По её мнению, на Западе сделают выводы после российских учений.

«Но реальная ситуация не сильно влияет именно на заявления. На практике, в общем-то, ничего там особенно не меняется, а в политической плоскости мы будем слышать всё что угодно. Вот вообще всё что хотите, любые варианты, вплоть до самых неприемлемых: они это всё будут озвучивать», — подчеркнула Ерёмина.

По её мнению, после учений не прекратится отправка наёмников и оружия на Украину со стороны Запада.

«Это не прекратится... в абсолютных цифрах если говорить, изменений не будет в этом направлении», — заключила она.

Ранее в Кремле, комментируя предстоящие учения России по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявили, что опасные заявления, которые звучат из Франции, Британии и США, требуют особого внимания и особых мер.

6 мая Министерство обороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа. К ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».