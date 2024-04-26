В Люблине начали строить новый дом по программе реновации
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как отметил чиновник, дом из трёх отдельно стоящих секций появится на Совхозной улице.
«Сейчас ведётся разработка котлована. Ввод объекта в эксплуатацию запланировали на 2026 год. В новом доме будет 552 квартиры: 120 однокомнатных, 391 двухкомнатная и 41 трёхкомнатная», — сказал Загрутдинов.
Семь квартир оборудуют для маломобильных жильцов.
Отделка будет соответствовать стандартам программы реновации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы комплексного развития территории в Даниловском районе.