В Люблине начали строить новый дом по программе реновации

В московском районе Люблино приступили к возведению дома по программе реновации, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил чиновник, дом из трёх отдельно стоящих секций появится на Совхозной улице.

«Сейчас ведётся разработка котлована. Ввод объекта в эксплуатацию запланировали на 2026 год. В новом доме будет 552 квартиры: 120 однокомнатных, 391 двухкомнатная и 41 трёхкомнатная», — сказал Загрутдинов.

Семь квартир оборудуют для маломобильных жильцов.

Отделка будет соответствовать стандартам программы реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы комплексного развития территории в Даниловском районе.