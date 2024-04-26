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В Люблине начали строить новый дом по программе реновации

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В московском районе Люблино приступили к возведению дома по программе реновации, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В Люблине начали строить новый дом по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил чиновник, дом из трёх отдельно стоящих секций появится на Совхозной улице.

«Сейчас ведётся разработка котлована. Ввод объекта в эксплуатацию запланировали на 2026 год. В новом доме будет 552 квартиры: 120 однокомнатных, 391 двухкомнатная и 41 трёхкомнатная», — сказал Загрутдинов.

Семь квартир оборудуют для маломобильных жильцов.

Отделка будет соответствовать стандартам программы реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы комплексного развития территории в Даниловском районе.

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