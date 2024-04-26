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Собянин заявил об открытии сезонных ярмарок выходного дня

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии ярмарок выходного дня.
Собянин заявил об открытии сезонных ярмарок выходного дня
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Раньше ярмарки выходного дня были открыты только в тёплое время года, но в феврале запустились и в новом, круглогодичном формате — в тёплых павильонах», — рассказал Собянин.

На ярмарках представлена продукция более чем из 40 регионов России.

Они работают в период 08:00 — 20:00 рядом со станциями метро и остановками общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в первой половине мая пройдут два гастрономических фестиваля.

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