Собянин заявил об открытии сезонных ярмарок выходного дня

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии ярмарок выходного дня.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Раньше ярмарки выходного дня были открыты только в тёплое время года, но в феврале запустились и в новом, круглогодичном формате — в тёплых павильонах», — рассказал Собянин.

На ярмарках представлена продукция более чем из 40 регионов России.

Они работают в период 08:00 — 20:00 рядом со станциями метро и остановками общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в первой половине мая пройдут два гастрономических фестиваля.