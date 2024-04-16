Во Владивостоке два гастрофестиваля пройдут в мае
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Так, с 1 по 15 мая в гастрономических заведениях города состоится 7-й Фестиваль мидий.
А 11 и 12 мая на площадке общественно-культурного центра «Океан» пройдёт международный фестиваль уличной культуры «МАЙСКИЕ», который объединит на одной площадке кулинаров, художников стрит-арта, представителей различных городских субкультур — от танцев и уличного спорта до моды.
Организатор фестиваля «МАЙСКИЕ» — Тихоокеанский туристический союз. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Ранее «Радио 1» сообщало, что свыше 160 тематических ярмарок пройдёт на территории более чем 40 городских округов Московской области в апреле текущего года.