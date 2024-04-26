Андреева стала рекордсменкой турниров категории WTA 1000 по победам до 17 лет

Российская теннисистка Мирра Андреева установила новый рекорд турниров категории WTA 1000.

Спортсменка выиграла свой седьмой матч в карьере на турнирах WTA 1000, одолев чешку Линду Носкову во втором круге соревнований в Мадриде со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Таким образом, россиянка стала рекордсменкой по одержанным победам в возрасте до 17 лет.

Мирра занимает 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв пробился в третий раунд турнира серии «Мастерс» в Мадриде.