Андреева стала рекордсменкой турниров категории WTA 1000 по победам до 17 лет
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Спортсменка выиграла свой седьмой матч в карьере на турнирах WTA 1000, одолев чешку Линду Носкову во втором круге соревнований в Мадриде со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
Таким образом, россиянка стала рекордсменкой по одержанным победам в возрасте до 17 лет.
Мирра занимает 43-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее российский теннисист Андрей Рублёв пробился в третий раунд турнира серии «Мастерс» в Мадриде.