В Тюмени запустят бесплатные автобусы в пасхальную ночь

Бесплатные автобусные маршруты организуют в Тюмени в пасхальную ночь.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

«В ночь с 4 на 5 мая пройдёт праздничное пасхальное богослужение. В 3:00 будет организована подача четырёх автобусов, из них три вместимостью 100 пассажиров и один — 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, 13) будет бесплатный», — заявили в мэрии.

Там также отметили, что маршруты бесплатных автобусов охватят почти все районы областного центра.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области запустят 18 межмуниципальных сезонных маршрутов.