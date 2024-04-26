В Курганской области ожидается потепление до +28 °С

Синоптики спрогнозировали потепление в Курганской области до +28 °С.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«По прогнозу на 28 апреля, днём температура воздуха ожидается до +22...+28 °С. Ночью ожидается температура +9...+14 °С», — рассказали в ЦГМС.

Там также отметили, что в ближайшие дни осадки не ожидаются.

Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днём юго-западный, до 8 м/с.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в конце апреля в Москве.