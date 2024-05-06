Количество пострадавших при атаке БПЛА в Белгородской области увеличилось до 42
Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным… 42 человека получили ранения, среди них трое детей», — сказал Кузнецов.
Отмечается, что госпитализированы были 32 человека. Ещё десять жителей Белгородской области получили медицинскую помощь амбулаторно.
Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее Минздрав сообщал, что в результате атаки ВСУ были ранены 40 человек.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области.