Количество пострадавших при атаке БПЛА в Белгородской области увеличилось до 42

Количество пострадавших жителей Белгородской области в результате атаки с использованием украинских дронов возросло до 42 человек.

Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным… 42 человека получили ранения, среди них трое детей», — сказал Кузнецов.

Отмечается, что госпитализированы были 32 человека. Ещё десять жителей Белгородской области получили медицинскую помощь амбулаторно.

Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее Минздрав сообщал, что в результате атаки ВСУ были ранены 40 человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области.