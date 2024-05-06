RT в Telegram
Подпишись

Количество пострадавших при атаке БПЛА в Белгородской области увеличилось до 42

Короткая ссылка
Количество пострадавших жителей Белгородской области в результате атаки с использованием украинских дронов возросло до 42 человек.

Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным… 42 человека получили ранения, среди них трое детей», — сказал Кузнецов.

Отмечается, что госпитализированы были 32 человека. Ещё десять жителей Белгородской области получили медицинскую помощь амбулаторно.

Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее Минздрав сообщал, что в результате атаки ВСУ были ранены 40 человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить