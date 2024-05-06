Минздрав: в результате атаки ВСУ по Белгородской области ранены 40 человек

При атаке украинских беспилотников по автомобилям в Белгородской области были ранены 40 человек.

Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области 40 человек ранены, среди них трое детей», — сказал Кузнецов.

Отмечается, что из 40 раненых 30 человек пришлось госпитализировать. Ещё десять граждан получили помощь амбулаторно.

Ранее в оперштабе сообщили, что шесть человек погибли и 30 получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ по автомобилям в Борисовском районе Белгородской области.

Позже число погибших в результате ударов ВСУ в Белгородской области достигло семи.