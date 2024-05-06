RT в Telegram
Подпишись

Число погибших в результате ударов ВСУ в Белгородской области достигло семи

Короткая ссылка
Число погибших из-за ударов беспилотников ВСУ по машинам предприятия «Агро-Белогорье» в Белгородской области возросло до семи.
Число погибших в результате ударов ВСУ в Белгородской области достигло семи
  • РИА Новости

«В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. 15 работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться», — сказали РИА Новости в компании.

Утром 6 мая украинские военные нанесли удары дронами-камикадзе по двум «газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковой машине.

По первоначальным данным, на месте погибли шесть человек, ещё 35 получили ранения, среди них двое детей.

Следственный комитет расследует нападение и выявит причастных к преступлению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить