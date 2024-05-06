Число погибших в результате ударов ВСУ в Белгородской области достигло семи

Число погибших из-за ударов беспилотников ВСУ по машинам предприятия «Агро-Белогорье» в Белгородской области возросло до семи.

«В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. 15 работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться», — сказали РИА Новости в компании.

Утром 6 мая украинские военные нанесли удары дронами-камикадзе по двум «газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковой машине.

По первоначальным данным, на месте погибли шесть человек, ещё 35 получили ранения, среди них двое детей.

Следственный комитет расследует нападение и выявит причастных к преступлению.