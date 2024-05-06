Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не будет посылать войска на Украину

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам, что республика не готовится и не будет посылать на Украину свои войска.

«Такую концепцию (направления на Украину войск. — RT) представлял господин президент Эммануэль Макрон несколько месяцев назад. Польша не готовится и не будет высылать польские войска на Украину», — цитирует министра РИА Новости.

В беседе с журналом The Economist Эммануэль Макрон выразил мнение, что страны Европейского союза «слишком много сомневались», определяя свои дальнейшие шаги относительно Украины. Он вновь заявил, что не исключает возможности отправки военнослужащих на Украину. По словам Макрона, Франция получила бы легитимные основания обсудить отправку войск, если бы со стороны Киева поступил соответствующий запрос.

В Кремле считают опасным заявление президента Франции.

Также итальянский министр обороны Гвидо Крозетто отметил, что он не понимает, зачем французский президент ведёт себя подобным образом.