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Синоптик Позднякова пообещала тёплую погоду в Москве в ближайшие дни

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в конце апреля в Москве. По её словам, в городе потеплеет в среднем до +17…+19 °С, а также ожидаются кратковременные дожди.

«В пятницу и в субботу мы остаёмся под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона. Наверное, самым тёплым днём будет пятница», — отметила метеоролог в беседе с телеканалом «Звезда».

Погоду в последующие дни, то есть праздничные дни 28 и 29 апреля, будет определять антициклон, заключила Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что апрель в средней полосе России стал рекордно тёплым.

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