Синоптик Позднякова пообещала тёплую погоду в Москве в ближайшие дни
«В пятницу и в субботу мы остаёмся под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона. Наверное, самым тёплым днём будет пятница», — отметила метеоролог в беседе с телеканалом «Звезда».
Погоду в последующие дни, то есть праздничные дни 28 и 29 апреля, будет определять антициклон, заключила Позднякова.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что апрель в средней полосе России стал рекордно тёплым.