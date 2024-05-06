Политолог Шаповалов: граждане Украины понимают цену обещаний Зеленского

Опрошенные RT политологи объяснили, почему Владимир Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины.

Как пояснил член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, Зеленский победил в 2019 году как «кандидат против всех».

«Зеленский пришёл к власти под лозунгами прекращения войны в Донбассе, установления мира, борьбы с коррупцией. Но поскольку ни один из этих лозунгов не был выполнен в реальной практике, а всё происходило с точностью до наоборот», — рассказал аналитик.

По его словам, к 2021 году Зеленский «растерял доверие народа», и социологические опросы свидетельствовали о резком падении его рейтинга.

«После начала военных действий в феврале 2022 года Зеленский фактически установил репрессивный диктаторский режим, расправился с инакомыслящими, причём этот процесс начался ещё и до этого, в 2021 году, и на какой-то период времени, формируя из России образ врага и уничтожая всех противников собственного режима, смог восстановить частично потерянное доверие общества», — пояснил собеседник RT.

Однако сейчас, по его мнению, «всё возвращается на круги своя».

«Граждане Украины понимают цену обещаний Зеленского, понимают, что в очередной раз он их обманул», — заключил Шаповалов.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов напомнил о таком важном факторе как общая усталость от конфликта, которая, по его словам, очень значительно влияет на восприятие всей ситуации в целом.

«В этом отношении здесь можно быть уверенным в том, что подавляющее большинство людей хотели бы завершения конфликта, а позиция Зеленского, заключающаяся в том, что никаких переговоров с Россией быть не может, конечно же, отражает для большинства людей, скорее, негативные какие-то ассоциации и намерения украинской власти», — добавил аналитик.

Чем дольше длится этот конфликт, тем меньше будет поддержки у Зеленского, пояснил специалист.

«А то, что в нём заинтересованы представители коллективного Запада как в главе государства, тут тоже всё достаточно просто объясняется с точки зрения того, что для них больше всего важна хоть какая-то видимость стабильности на Украине», — заключил Денисов.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Владимир Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины, тем более что его президентский срок подходит к концу, однако США и Европа хотели бы, чтобы он пока оставался на своём посту.