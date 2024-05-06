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СВР: Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины

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Владимир Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины, тем более что его президентский срок подходит к концу, однако США и Европа хотели бы, чтобы он пока оставался на своём посту. Об этом заявила Служба внешней разведки России.
СВР: Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины
  • Gettyimages.ru

Как отмечает ведомство, на Зеленского завязаны «схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений».

«В этой обстановке Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине «до поры до времени» проявлять сдержанность», — говорится в пресс-релизе.

По данным разведслужбы, американские власти активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому на Украине, они, в частности, установили контакты с Петром Порошенко и Виталием Кличко, также ведётся негласная работа с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным.

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