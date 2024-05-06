Владимир Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины, тем более что его президентский срок подходит к концу, однако США и Европа хотели бы, чтобы он пока оставался на своём посту. Об этом заявила Служба внешней разведки России.

Как отмечает ведомство, на Зеленского завязаны «схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений».

«В этой обстановке Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине «до поры до времени» проявлять сдержанность», — говорится в пресс-релизе.

По данным разведслужбы, американские власти активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому на Украине, они, в частности, установили контакты с Петром Порошенко и Виталием Кличко, также ведётся негласная работа с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным.