Суд: фигурант дела о теракте в «Крокусе» планировал воевать в Сирии
«Лутфуллои… поддерживает радикальные течения ислама, придерживается позиции о необходимости вооружённой борьбы против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды», — цитирует документ РИА Новости.
По данным суда, 24-летний Лутфуллои проживал в хостеле недалеко от станции метро «Щёлковская».
24 апреля Мосгорсуд признал законным арест Назримада Лутфуллои.
В конце марта в СК сообщили, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» в ходе допросов заявили, что их действия голосовыми сообщениями через Telegram координировал мужчина под псевдонимом.
По его указанию террористы следовали на автомобиле в сторону российско-украинской границы, а в Киеве они должны были получить вознаграждение. Ранее в ведомстве заявили о наличии подтверждённых данных о поступлении подозреваемым значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины.