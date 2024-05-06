Суд: фигурант дела о теракте в «Крокусе» планировал воевать в Сирии

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримад Лутфуллои планировал уехать в Сирию, чтобы воевать против правительственных войск и ВС России, говорится в постановлении Мосгорсуда.

«Лутфуллои… поддерживает радикальные течения ислама, придерживается позиции о необходимости вооружённой борьбы против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды», — цитирует документ РИА Новости.

По данным суда, 24-летний Лутфуллои проживал в хостеле недалеко от станции метро «Щёлковская».

24 апреля Мосгорсуд признал законным арест Назримада Лутфуллои.

В конце марта в СК сообщили, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» в ходе допросов заявили, что их действия голосовыми сообщениями через Telegram координировал мужчина под псевдонимом.

По его указанию террористы следовали на автомобиле в сторону российско-украинской границы, а в Киеве они должны были получить вознаграждение. Ранее в ведомстве заявили о наличии подтверждённых данных о поступлении подозреваемым значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины.