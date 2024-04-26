Богомаз: женщина погибла при атаке дрона-камикадзе ВСУ в селе Курковичи
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Об этом он написал в Telegram.
«В результате вчерашней атаки украинских террористов, которые совершили прицельный удар дроном-камикадзе по простым мирным гражданам, в селе Курковичи одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась», — говорится в сообщении.
Богомаз добавил, что власти окажут семье погибшей материальную помощь.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела села Коровяковка со стороны ВСУ.