Богомаз: женщина погибла при атаке дрона-камикадзе ВСУ в селе Курковичи

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что мирная жительница погибла в результате атаки Вооружённых сил Украины при помощи дрона-камикадзе в селе Курковичи.

Об этом он написал в Telegram.

«В результате вчерашней атаки украинских террористов, которые совершили прицельный удар дроном-камикадзе по простым мирным гражданам, в селе Курковичи одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась», — говорится в сообщении.

Богомаз добавил, что власти окажут семье погибшей материальную помощь.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела села Коровяковка со стороны ВСУ.