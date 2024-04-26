Старовойт: мирный житель погиб при обстреле ВСУ села Коровяковка Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что мирный житель погиб в результате обстрела села Коровяковка со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Старовойта, всего в селе зафиксировано 11 прилётов.

«Погиб местный житель. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки повреждения получили пять домовладений, магазин и автомобиль. Также перебита газовая труба, нарушено электроснабжение, добавил губернатор.

Ранее стало известно, что два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» были сбиты средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью.