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Большинство российских туристов берут аптечку с собой из дома

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Новое исследование показало, что большинство российских туристов (83%) предпочитают брать в путешествие лекарства из дома и использовать их в качестве основного лечения.
Большинство российских туристов берут аптечку с собой из дома
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «СберЕаптеку» и сервис онлайн-бронирования «Островок».

Также выяснилось, что покупают препараты в аптеке по месту отдыха 28% респондентов.

Около 11% опрошенных в случае недомогания обращаются в страховую компанию.

Игнорируют заболевание и не ограничивают себя в активностях 7% туристов.

Только 5% отдыхающих идут на приём к врачу или вызывают доктора в отель.

Ранее аналитики проанализировали туристический рынок и выяснили, в какие страны россияне оформили больше всего авиазаказов на май.

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