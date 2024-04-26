Врач Темирбаева рассказала о причинах высокого уровня гемоглобина

Терапевт, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Эльзара Темирбаева назвала причины высокого уровня гемоглобина.

«Повышенный уровень белка гемоглобина не обязательно говорит о болезни. В норме такое состояние обнаруживается у альпинистов, лётчиков, людей, которые живут высоко в горах, а также у курильщиков — так организм пытается компенсировать нехватку кислорода», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, высокая концентрация гемоглобина также наблюдается на фоне обезвоживания или пищевого отравления.

«Среди возможных причин повышенного уровня гемоглобина — заболевания кроветворной системы (такие, как истинная полицитемия или эритроцитоз), сердечная и дыхательная недостаточность, некоторые онкологические заболевания (рак надпочечников, почек, печени), перегрузка железом (когда в кишечнике усваивается больше этого вещества, чем необходимо организму)», — отметила терапевт.

Переизбыток витаминов группы B — B6 и B12 также приводит к повышению гемоглобина, заключила эксперт.

Ранее вирусолог кандидат биологических наук Игорь Лосев раскрыл механизм функционирования иммунитета человека.