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Врач Темирбаева рассказала о причинах высокого уровня гемоглобина

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Терапевт, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Эльзара Темирбаева назвала причины высокого уровня гемоглобина.
Врач Темирбаева рассказала о причинах высокого уровня гемоглобина
  • Gettyimages.ru

«Повышенный уровень белка гемоглобина не обязательно говорит о болезни. В норме такое состояние обнаруживается у альпинистов, лётчиков, людей, которые живут высоко в горах, а также у курильщиков — так организм пытается компенсировать нехватку кислорода», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, высокая концентрация гемоглобина также наблюдается на фоне обезвоживания или пищевого отравления.

«Среди возможных причин повышенного уровня гемоглобина — заболевания кроветворной системы (такие, как истинная полицитемия или эритроцитоз), сердечная и дыхательная недостаточность, некоторые онкологические заболевания (рак надпочечников, почек, печени), перегрузка железом (когда в кишечнике усваивается больше этого вещества, чем необходимо организму)», — отметила терапевт.

Переизбыток витаминов группы B — B6 и B12 также приводит к повышению гемоглобина, заключила эксперт.

Ранее вирусолог кандидат биологических наук Игорь Лосев раскрыл механизм функционирования иммунитета человека.

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