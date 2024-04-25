Вирусолог Лосев рассказал, как клетки иммунной системы борются с угрозами

Вирусолог кандидат биологических наук Игорь Лосев раскрыл механизм функционирования иммунитета человека.

Иммунитет бывает врождённый и приобретённый (специфический), второй разделяют на два типа — клеточный и гуморальный, объяснил эксперт в беседе с RuNews24.

Он раскрыл суть работы клеточного иммунитета. Клетки организма непрерывно синтезируют различные виды белков, за их работой следят другие клетки. Если клетка, к примеру, заражена вирусом и производит неправильные вещества, она погибает, а вместе с ней и вирус.

Второй вид приобретённого иммунитета — гуморальный. Механизм его действия заключается в активизации антител, которые привлекают другие клетки к чужеродным веществам, чтобы уничтожить угрозу.

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