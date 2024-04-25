RT в Telegram
Подпишись

Вирусолог Лосев рассказал, как клетки иммунной системы борются с угрозами

Короткая ссылка
Вирусолог кандидат биологических наук Игорь Лосев раскрыл механизм функционирования иммунитета человека.
Вирусолог Лосев рассказал, как клетки иммунной системы борются с угрозами
  • Gettyimages.ru

Иммунитет бывает врождённый и приобретённый (специфический), второй разделяют на два типа — клеточный и гуморальный, объяснил эксперт в беседе с RuNews24.

Он раскрыл суть работы клеточного иммунитета. Клетки организма непрерывно синтезируют различные виды белков, за их работой следят другие клетки. Если клетка, к примеру, заражена вирусом и производит неправильные вещества, она погибает, а вместе с ней и вирус.

Второй вид приобретённого иммунитета — гуморальный. Механизм его действия заключается в активизации антител, которые привлекают другие клетки к чужеродным веществам, чтобы уничтожить угрозу.

Ранее заведующая отделением частной клиники врач иммунолог-аллерголог высшей категории Оксана Шабалина прокомментировала прогноз учёных о том, что к середине века половина населения планеты будет страдать от аллергии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить