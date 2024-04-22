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Врач Шабалина констатировала рост числа аллергиков в мире

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Заведующая отделением частной клиники, врач иммунолог-аллерголог высшей категории Оксана Шабалина прокомментировала прогноз учёных о том, что к середине века половина населения планеты будет страдать от аллергии.
Врач Шабалина констатировала рост числа аллергиков в мире
  • Gettyimages.ru

Тенденция к увеличению числа пациентов с аллергией есть, но вряд ли эта цифра превысит 30—40%, поделилась специалист в беседе с телеканалом «360».

По словам врача, есть теория, что в современном мире человек рождается в очень чистой среде, из-за чего его иммунная система становится слишком чувствительной.

«Нужно разумно и в маленьких дозах тренировать иммунитет, а не сразу давать ему большую нагрузку, добившись срыва иммунной системы. Подход должен быть очень разумным», — подытожила Шабалина.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.

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