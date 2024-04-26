Специалист Семеренко рассказала об адаптации на новом месте работы

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко дала рекомендации по адаптации на новой работе.

«Выходя на новое место работы, новички испытывают страх и неуверенность не только перед своими обязанностями, но и коллегами», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Специалист рекомендовала настроить себя на позитив, максимально собраться и сразу влиться в трудовой процесс.

Также она посоветовала воспринимать ошибки как точки роста. Быть вежливыми, дружелюбными, проявлять инициативу.

«Не сравнивайте новое место с предыдущим, чтобы не разочароваться в ложных ожиданиях, не выгореть и, как следствие, потерять работу. Новая работа — это новые перспективы развития, а значит, и шанс на успешную адаптацию в коллективе и карьерный успех», — заключила эксперт.

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