Специалист Семеренко рассказала об адаптации на новом месте работы
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«Выходя на новое место работы, новички испытывают страх и неуверенность не только перед своими обязанностями, но и коллегами», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.
Специалист рекомендовала настроить себя на позитив, максимально собраться и сразу влиться в трудовой процесс.
Также она посоветовала воспринимать ошибки как точки роста. Быть вежливыми, дружелюбными, проявлять инициативу.
«Не сравнивайте новое место с предыдущим, чтобы не разочароваться в ложных ожиданиях, не выгореть и, как следствие, потерять работу. Новая работа — это новые перспективы развития, а значит, и шанс на успешную адаптацию в коллективе и карьерный успех», — заключила эксперт.
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