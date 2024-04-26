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Специалист Семеренко рассказала об адаптации на новом месте работы

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Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко дала рекомендации по адаптации на новой работе.
Специалист Семеренко рассказала об адаптации на новом месте работы
  • Gettyimages.ru

«Выходя на новое место работы, новички испытывают страх и неуверенность не только перед своими обязанностями, но и коллегами», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Специалист рекомендовала настроить себя на позитив, максимально собраться и сразу влиться в трудовой процесс.

Также она посоветовала воспринимать ошибки как точки роста. Быть вежливыми, дружелюбными, проявлять инициативу.

«Не сравнивайте новое место с предыдущим, чтобы не разочароваться в ложных ожиданиях, не выгореть и, как следствие, потерять работу. Новая работа — это новые перспективы развития, а значит, и шанс на успешную адаптацию в коллективе и карьерный успех», — заключила эксперт.

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