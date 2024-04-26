Медина: «Спартак» заслуживал выиграть дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказал мнение, что красно-белые были сильнее ЦСКА в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

«Это типичный матч для дерби: закрытый, сложный, с большим количеством ошибок в середине поля, но мы заслуживали большего. Мы создали чуть больше моментов, чем ЦСКА. «Спартак» заслуживал выиграть в дерби», — приводит слова Хесуса Медины Metaratings.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 0:0. Таким образом, команды сыграли безголевую ничью впервые за 21 год.

«Спартак» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА расположился на строчку ниже с 38 баллами.

Ранее Владимир Слишкович признался, что разочарован ничьей «Спартака» в матче с ЦСКА.