RT в Telegram
Подпишись

Медина: «Спартак» заслуживал выиграть дерби с ЦСКА

Короткая ссылка
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина высказал мнение, что красно-белые были сильнее ЦСКА в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Медина: «Спартак» заслуживал выиграть дерби с ЦСКА
  • РИА Новости

«Это типичный матч для дерби: закрытый, сложный, с большим количеством ошибок в середине поля, но мы заслуживали большего. Мы создали чуть больше моментов, чем ЦСКА. «Спартак» заслуживал выиграть в дерби», — приводит слова Хесуса Медины Metaratings.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 0:0. Таким образом, команды сыграли безголевую ничью впервые за 21 год. 

«Спартак» продолжает занимать шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. ЦСКА расположился на строчку ниже с 38 баллами.

Ранее Владимир Слишкович признался, что разочарован ничьей «Спартака» в матче с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить