В лесах ХМАО на время пожароопасного периода установили камеры видеонаблюдения
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент недропользования и природных ресурсов.
В настоящее время в лесных массивах муниципальных образований региона работают 82 камеры видеонаблюдения системы «Лесохранитель».
Кроме того, для жителей региона введены ограничения на разжигание костров и сжигание мусора.
Ранее сообщалось, что в Московской области обсудили дополнительные меры по борьбе с лесными пожарами.