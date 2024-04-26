В лесах ХМАО на время пожароопасного периода установили камеры видеонаблюдения

В лесах Ханты-Мансийского автономного округа установили камеры видеонаблюдения на время пожароопасного периода.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент недропользования и природных ресурсов.

В настоящее время в лесных массивах муниципальных образований региона работают 82 камеры видеонаблюдения системы «Лесохранитель».

Кроме того, для жителей региона введены ограничения на разжигание костров и сжигание мусора.

Ранее сообщалось, что в Московской области обсудили дополнительные меры по борьбе с лесными пожарами.