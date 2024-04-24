В Подмосковье обсудили дополнительные меры по борьбе с лесными пожарами

В Московской области обсудили дополнительные меры по борьбе с лесными пожарами.

Об этом сообщает телеканал «360».

Губернатор Андрей Воробьёв отметил, что жители региона стали чаще сигнализировать о возгораниях, связанных с человеческим фактором.

«Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске. Костры, травяные палы — всё это представляет собой угрозу и требует технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду», — сказал он.

Со своей стороны, глава Комитета лесного хозяйства Евгений Агулов заявил, что с 15 апреля с помощью сервиса «Проверки Подмосковья» идёт мониторинг работы инспекторов.

«Кроме того, внедрим в приложение «Народный инспектор» дополнительную категорию «Костёр в лесу». И каждый неравнодушный житель сможет снять и передать информацию о нарушениях инспектору», — сказал Агулов.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области до 15 мая продлили запрет на посещение лесов.